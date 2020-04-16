فولكسفاجن تخفض توقعاتها لأرباح الربع الأول 8%

سحبت مجموعة فولكسفاجن اليوم الخميس توقعاتها لعام 2020 في ظل الضبابية المتصلة بجائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الأرباح التشغيلية 81% في الربع الأول.

ونزلت أرباح التشغيل إلى 0.9 مليار يورو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 81% عن 4.84 مليار العام الماضي. وقالت فولكسفاجن إن التوقعات للعام بأكمله "لم يعد من الممكن تحقيقها".

وتتوقع فولكسفاجن الآن تحقيق إيرادات في الربع الأول تبلغ 55 مليار يورو (59.83 مليار دولار)، بانخفاض 8% عن 60.01 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المقرر أن تنشر فولكسفاجن نتائج الأعمال الكاملة للربع الأول يوم 29 أبريل نيسان 2020.