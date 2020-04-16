ملكية ريت يدرس طلبات بتخفيض وتعليق الإيجارات 

أعلنت شركة ملكية للاستثمار، اليوم الخميس، بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بأنها استلمت مخاطبات من بعض المستأجرين يطلب بعضهم وقف احتساب الإيجار لحين انتهاء فترة الحظر وعودة الأعمال لطبيعتها.

وأضافت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن بعض المستأجرين الآخرين طلبوا تخفيض الإيجارات ومنح فترة سماح لحين انتهاء فترة الإجراءات. وتمثل هذه الطلبات ما نسبته 30.24% من إجمالي إيجارات الصندوق لعام 2020.

ويقوم مدير الصندوق حالياً بدراسة هذه الطلبات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يحقق مصالح مالكي الوحدات إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، والمبادئ القضائية والشرعية ذات العلاقة بمثل هذه الحالات، وفقا للشركة.

ويتوقع مدير الصندوق أن يكون هناك أثر سلبي على عوائد الصندوق وكذلك التوزيعات حسب نتائج المفاوضات مع المستأجرين وحسب مدد الإجراءات ومدى تأثيرها على أعمال الصندوق.