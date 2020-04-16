رغم الخسائر.. 15 شركة سعودية تكافئ تنفيذييها بـ 115 مليون ريال

أعلنت 15 شركة سعودية مدرجة ذات خسائر مالية متراكمة أنها بصدد توزيع مكافآت مالية لأعضائها التنفيذيين، وكذلك مجالس الإدارات واللجان التابعة لها، بمبالغ مالية بلغت 115.48 مليون ريال عن العام المالي 2019.

وشكلت مكافآت ورواتب الأعضاء التنفيذيين (خمسة أعضاء لكل شركة) نسبة 71.8% من المكافآت بما يعادل 82.92 مليون ريال، بحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" من بيانات مالية للشركات المدرجة.

فيما استحوذت مكافآت مجالس الإدارات واللجان التابعة على 32.56 مليون ريال بما يشكل 28.2% من إجمالي المكافأة، التي أقرت بعضها لأعمال تخص العام المالي 2018 وبعضها للعام المالي 2019.

ورغم أن الشركات ذات الخسائر المتراكمة يبلغ عددها 21 شركة، إلا أن ست شركات منها لم تفصح بعد عن تقاريرها السنوية.

وبحسب البيانات، بلغت المكافآت المالية للشركات ذات الخسائر من 20% حتى 35% من رأس المال نحو 84.9 مليون ريال، فيما بلغت للشركات ذات الخسائر 35% حتى 50% نحو 22.45 مليون ريال، أما الشركات ذات الخسائر التي تجاوزت 50% من رأسمالها فقد بلغت المكافأة المالية لها نحو 8.09 مليون ريال وهي تخص كلا من شركتي وفرة وعناية للتأمين.

واستحوذت ثلاث شركات من أصل 15 شركة ذات خسائر متراكمة على نحو 36% من المكافآت بما يعادل بنحو 41.6 مليون ريال، وهي شركة زين السعودية وشركة كيمانول وكذلك شركة الأهلية للتأمين التعاوني.

وبلغت المكافآت في شركة زين لأعضائها التنفيذيين وكذلك مجالس الإدارات واللجان التابعة، نحو 20.5 مليون ريال، إذ خفضت الشركة خسائرها المتراكمة لتصل إلى 1.6 مليار ريال تمثل 27.5% من رأسمالها البالع 5.83 مليار ريال، بعد أن حققت نموا في أرباحها خلال 2019 بقيمة 485 مليون ريال مقارنة بنحو 332 مليون ريال.

أما شركتا الأهلية للتأمين وكيمانول، فبلغت المكافآت للأعضاء التنفيذيين وكذلك مجالس الإدارات واللجان، نحو 11.33 مليون ريال و9.75 مليون ريال لكل منهما على التوالي.

فيما جاءت بقية الشركات بمتوسط مكافأة لأعضاء مجالس إداراتها واللجان التابعة والأعضاء التنفيذيين بنحو 6.16 مليون ريال، في حين كانت شركتا شاكر والسعودية للأسماك من بين الشركات التي قدمت أقل المكافآت بنحو 1.86 مليون ريال للأولى و4.25 مليون ريال للثانية.

وبينت شركة شاكر أنها لم تمنح أي مكافأة لأعضائها غير التنفيذيين نظرا لوضع الشركة المالي، فيما تنازل ثمانية أعضاء في شركة الأسماك بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة عن مكافآتهم للسبب ذاته.

وحققت الشركات ذات الخسائر المتراكمة (15 شركة من أصل 21 شركة) مجمل صافي خسارة بلغ 465.8 مليون ريال للعام 2019، لتشكل المكافآت الموزعة نحو 24% منها.

ومن المعلوم أن لائحة حوكمة الشركات بينت بحسب المادة الـ62، أن تكون "سياسة المكافآت" تراعي انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، إضافة إلى أن تلك المكافآت تكون بغرض حث الأعضاء على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وأن تكون المكافآت منسجمة مع حجم ودرجة المخاطر لدى الشركات.

من جهة أخرى، وزعت الشركات ذات الخسائر المتراكمة العام السابق 2018 مكافآت بلغت حينها 112.8 مليون ريال، وكانت لعدد 14 شركة خاسرة.