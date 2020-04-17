أرامكو تزود عملاءها بـ 8.5 مليون برميل يومياً من النفط

قالت أرامكو السعودية - في بيان إلى البورصة السعودية - إنها ستزود عملاءها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يومياً، اعتبارا من أول مايو.



وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لأرامكو داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

إلى ذلك، قال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط أرامكو السعودية لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة خصصت حوالي 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لعملائها الآسيويين وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يوميا.



وكان المصدر السعودي يقدم إيضاحاً بشأن تقرير لرويترز اليوم ذكر نقلاً عن أربعة مصادر أن أرامكو أخطرت بعض المصافي في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات التعاقدية للخام في مايو.



وقال المصدر السعودي "كامل الكميات التعاقدية لآسيا نحو 6 ملايين برميل يومياً. ما خصصته أرامكو هو

ما تم تحديده، وهو نحو 4 ملايين برميل يومياً".



وتبلغ حصة السعودية من إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+، الذي جرى التوصل إليه يوم الأحد، 8.492 مليون برميل يومياً.