استئناف تدريجي لنشاط "بوينغ" يُعيد 27 ألف موظف للعمل

أعلنت شركة بوينغ استئنافاً تدريجياً، بدءاً من الأسبوع المقبل لإنتاجها من الطائرات التجارية في الولايات المتحدة، بعد توقف دام أسابيع عدة استجابة لإجراءات الحجر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشمل قرار الاستئناف التدريجي للإنتاج مصانع المجموعة في ولاية واشنطن بشمال غربي البلاد، والتي توظف 70 ألف شخص.

وسيبقى موقع إنتاج طراز 787 في ولاية ساوث كارولاينا مغلقاً.

وسيكون حوالي 27 ألف موظف أوائل العائدين إلى العمل. ومن المقرر استئناف إنتاج طراز 787 بدءاً من 23 أبريل.

موضوع يهمك قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي إن حزمة الإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا، التي صدَّق عليها الكونغرس الشهر الماضي... أميركا.. حزمة الإنقاذ ترفع العجز بـ 1.8 تريليون دولار اقتصاد

وكانت مجموعة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات أعلنت في 5 أبريل تمديد تعليق النشاط في مصانعها في ولاية واشنطن لأجل غير مسمى، بسبب تدابير العزل المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت في 18 مارس، أن عملاق الطيران الأميركي (بوينغ) تريد الحصول على قروض بقيمة ستين مليار دولار من الحكومة الأميركية، لمساعدتها في توفير السيولة اللازمة لاستمرارها، بعد الخسائر "الهائلة" التي منيت بها مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، ومشاكل متعلقة بسقوط طائرتين من طائراتها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن بوينغ تدفع باتجاه منح قطاع الطيران قروضا بعشرات مليارات الدولارات من أجل دعمه في مواجهة الخسائر التي تكبدها بسبب الفيروس.

وقالت الشركة إن أية سيولة ستمنح للشركة سيتم استخدامها لدفع الرواتب ودفعات مالية للمجهزين للحفاظ على عافية سلسلة التجهيز.

وأسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران "لاين إير" في نهاية أكتوبر 2018 وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس في ظروف متشابهة عن سقوط 346 قتيلا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في أحد الأنظمة المعلوماتية في الطائرتين.