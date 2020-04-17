بدء تهيئة أرض مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر

بدأت شركتا "هوتا هيجرفيلد" و"سعود كونسلت" برفع وتهيئة مستوى الأرض التي ستشيد عليها مدينة الموظفين التي تمتد على مساحة "1.5" مليون متر مربع.

وتواصل فرق العمل المتواجدة في الموقع حالياً العمل على تهيئة الأرض لتصل إلى ارتفاع "3.5" متر فوق مستوى سطح البحر، حيث تقوم بالتعاون مع فريق شركة البحر الأحمر للتطوير بنقل نحو "10" آلاف متر مكعب من الأتربة، وضغط نحو "7" آلاف متر مربع من الأرض يومياً، لتغدو صالحة للتطوير.

وبموجب العقد، يتوجب على "هوتا هيجرفيلد"، نقل "2.6" مليون متر مكعب من الردميات، وستسهم عملية تهيئة الأرض، المعروفة باسم "الضغط الديناميكي أو التراص سريع التأثير"، في تحسين التربة الموجودة في المنطقة المحيطة بمدينة الموظفين.

فيما يشتمل عقد شركة "سعود كونسلت" على تقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على أعمال التطوير لضمان تسليم مخططات التصميم والبناء في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى مراقبة ورصد جودة أعمال التطوير في الوجهة.

وتشمل أعمال تهيئة الأرض الخاصة بمنطقة مدينة الموظفين تدابير عدة للحد من تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي في البر والبحر.

ومن المقرر أن تستوعب مدينة الموظفين نحو 14 ألف موظف من مشروع البحر الأحمر عند تدشين المرحلة الأولى من الوجهة، وستضم سكناً لعمّال، وموظفي وإدارة المشروع، كما ستضم مكاتب إدارية لشركة البحر الأحمر للتطوير.