ارتفاع إيرادات شركة "أرباح المالية" لـ 22 مليون ريال

سجلت شركة أرباح المالية، إيرادات إجمالية بقيمة 22 مليون ريال لعام 2019 مقارنة بـ 3.4 مليون ريال عام 2018، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 555%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في مجالات العمل بالشركة خلال الفترة 2018-2019.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنها تمكنت من تخفيض هيكل التكاليف بصورة فعالة خلال العام، حيث انخفضت اجمالي المصروفات إلى 20.5 مليون ريال مقارنة 33.0 مليون ريال عام 2018، وذلك بمعدل انخفاض سنوي بلغ 38%.

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كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 4.9 مليون ريال لنفس العام، وذلك بمعدل نمو سنوي 114%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النتائج الواعدة من نشاط المصرفية الاستثمارية ونشاط إدارة الأصول.

وبلغت ربحية السهم 0.22 ريال لعام 2019، مقارنة بالأرباح السلبية في 2018.

وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 3.4% لعام 2019 بينما كان سلبياً العام الماضي، وقد كانت هذه النتائج الايجابية انعكاسا لاستراتيجية الشركة المتمثلة في تدعيم العلامة التجارية، وبناء علاقات قوية مع المستثمرين والتركيز على التنويع والربحية في بناء محافظ ذات جودة عالية.

ومن جهته؛ قال الرئيس التنفيذي للشركة محمود يوسف الكوهجي تعليقاً على نتائج السنة المالية 2019، إن شركة أرباح المالية بعد أن نجحت في إعادة الهيكلة ومراحل التحول قد استعادت الربحية. نتائج عام 2019 هي حجر الزاوية في التزامنا بتقديم أداء متسق ومستمر. حيث أن عام 2019 عامًا تاريخيًا بالنسبة لنا فقد سجلنا علامة فارقة أخرى من خلال تجاوز مستوى قياسي بلغ مليار ريال سعودي في الأصول تحت الإدارة (AUMs) ،حيث توجهنا الى تعززنا علاقاتنا مع البنوك ذات السمعة الطيبة والمطورين والمشغلين المتطورين.

وأضاف "وسعنا رقعة اعمالنا من خلال دخول أسواق جديدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر، إلى جانب الاستثمارات المدرة للدخل في المملكة المتحدة، دخلنا قطاعًا واعدًا – قطاع رعاية كبار السن- في الولايات المتحدة. خلال العام، استحوذت شركة أرباح المالية على عقار مميز Sauchiehall- غلاسكو- بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، تماشيًا مع استراتيجية تنويع الاستثمارات على الصعيد الدولي، كما قامت أرباح المالية بتطوير دار لرعاية كبار السن المتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 35.8 مليون دولار أمريكي، مع مطور ومشغل رائد في الولايات المتحدة ".