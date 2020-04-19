العالم يحتاج 880 ألف جهاز تنفس.. والمصانع لا تستطيع توفيرها

قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة ميدترونك ماجد قدومي، إن حجم صناعة أجهزة التنفس الصناعية حول العالم يقدر بما يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار سنويا عبر تصنيع ما يتراوح بين 80 إلى 90 ألف جهاز كل عام.

وأضاف قدومي، الذي تعد شركته إحدى أكبر الشركات المصنعة لأجهزة التنفس، في تصريحات إلى أن حصة الشرق الأوسط من تلك الأجهزة تصل إلى 7% تقريبا.

وتوقع في لقائه مع قناة العربية، أن يصل عدد أجهزة التنفس الموجودة في العالم حاليا إلى ما يتراوح بين 500 إلى 700 ألف جهاز، مشيرا إلى أن بعض الدول تستخدم الجهاز الواحد لخمس سنوات، فيما يصل مدة استخدامه في دول أخرى إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن العالم يحتاج إلى 880 ألف جهاز تنفس حاليا، وهو ما يزيد من الطاقة الاستيعابية لجميع الشركات المصنعة لتلك الأجهزة.

وأكد أن هذا الأمر فتح الباب أمام شركات من قطاعات أخرى لتصنيع أجهزة التنفس. وأشار إلى أن شركته أنتجت بالشراكة مع تسلا وحدات تنفس صناعي وجرى توريدها إلى نيويورك.

وأوضح أن شركته قامت بإسقاط حقوق الملكية الفكرية عن أحد الأجهزة التنفسية الأساسية، ليتيح للشركات غير المتخصصة تصنيع الجهاز.

وأكد أن إنتاج أجهزة تنفس صناعي بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، لن يؤثر على الطلب المستقبلي لأجهزة التنفس، "فهناك بعض الدول ستقوم بالتخزين الاستراتيجي".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية ستؤدي إلى زيادة استثمارات الدول والشركات في المستحضرات والأدوية والأجهزة الطبية.