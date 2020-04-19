"الفخارية" تشتري 75% من "الأنابيب المتطورة" بـ 56 مليون ريال

قالت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، إنها وقعت، اليوم الأحد، على اتفاقية شراء لـ 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56.25 مليون ريال سعودي.

يأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم لعملية الاستحواذ في يناير الماضي والتي تقضي بتوقيع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية مذكرة تفاهم مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة للاستحواذ على 75% من حقوق الملكية في شركتهم.

وقالت الفخارية، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن البائع والمشتري سيقومان بتنفيذ الشروط المسبقة للإقفال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع إتفاقية الاستحواذ.

وأضافت أن أطراف الاتفاقية سيتقدمون إلى الهيئة العامة للمنافسة للحصول على عدم الممانعة لإتمام التركز والحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعي.

وأشار إلى أن أطراف الاتفاقية سيقومون بعد الانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة للإقفال أو التنازل عنها بالتوقيع لدى كاتب عدل لتعديل عقد تأسيس شركة حلول الأنابيب للصناعة بما يعكس تحول 75% من الملكية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.