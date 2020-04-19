بوبا تكشف سبب إعادة تصنيف أحد مستثمريها الكبار

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إعادة تصنيف أحد كبار مساهميها في موقع تداول كمستثمر استراتيجي أجنبي.

وقال علي شنيمر الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية في اتصال مع قناة "العربية"، إن إعادة التنصيف تأتي في سياق التعليمات التي صدرت عن هيئة السوق المالية في يونيو الماضي.

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وذكر أن تلك التعليمات تستثني حصة المستثمر الاستراتيجي من الحد الأعلى لملكية المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن الحد الأعلى للاستثمار الأجنبي برأسمال الشركات في السعودية 49%، وقد حصلت بوبا العربية على استثناء برفع هذا الحد إلى 60%.

وكانت حصة بوبا "انفستمنتس أوفرسيز ليمتد" كمستثمر استراتيجي أجنبي 39.25% تحسب ضمن الـ 60% التي هي الحد الأعلى مما يجعل الحصة المتاحة لبقية المستثمرين الأجانب 20.75%.

وقال شنيمر: "قمنا بإعادة تصنيف الحصة كمستثمر استراتيجي، وبالتالي لن يجري احتسابها ضمن الحد الأعلى، ليكون المجال مفتوحاً وسيعطي مجالا أكبر للاستثمار الأجنبي في بوبا العربية، كما يعطي مجالا لرفع وزن السهم في مؤشر إم أس سي آي للأسواق الناشئة".