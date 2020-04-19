جمعية مؤن تطلق حملتين لدعم جهود الحكومة في مكافحة كورونا

أطلقت جمعية مؤن السعودية حملة للبقاء في المنزل وذلك في خطوة لدعم جهود الدولة وقراراتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتشاره لحماية المجتمع والحفاظ على سلامته.

الحملة أطلقت تحت اسم "ليش طالع؟" في 27 مارس 2020.

وتتلقى الحملة دعما من قبل عدد من شركات التموينات في المملكة، وهي بنده، العثيم، التميمي، الدانوب، بن داود، السدحان، سبار، مانويل، لولو، نستو، الراية، الجزيرة، ميد، وزووم، بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس التجارة الإلكترونية.

واستهدفت الحملة تشجيع المستهلك على البقاء في المنزل وطلب المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية من متاجر التموينات عبر تطبيقات التوصيل.

ونفذت جمعية مؤن ومع إعلان الحكومة قرار حظر التجول الكلي على مدار 24 ساعة في بعض مدن المملكة، وذلك في 4 ابريل الجاري، حملة تحمل شعار "بالبيت خليك" التي تأتي امتداداً للحملة السابقة، حيث تم تصنيف تطبيقات التوصيل المعتمدة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة التي تخدم كل فرع من فروع المتاجر، لتعمل جمعية مؤن على خدمة المستهلك وتسهيل الحصول على احتياجاته من المواد الغذائية من أقرب متجر وبأسرع خدمة.

وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للجميع الدخول على قائمة متاجر التموينات المعروضة في الموقع الإلكتروني لجمعية مؤن ومعرفة أقرب متجر والتطبيقات التي تخدمه.

يذكر أن جمعية مؤن الداعم والمحفز الرئيسي لقطاع التموين في المملكة، لتساهم في تطوير قطاع الهايبر والتموينات المتوسطة والصغيرة لتمكن هذا القطاع الحيوي من تحوله ورفع مستوى خدماته ومعاييره وتنفيذ برامج ومبادرات تخدم هذا القطاع وفق رؤية 2030.