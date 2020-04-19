غولدمان ساكس يتوقع تراجع شحنات آيفون 36%

توقع غولدمان ساكس أن تتراجع شحنات هاتف أيفون بنسبة 36%، خلال الربع الحالي بسبب الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وخفض البنك توصيته على السهم إلى بيع، وخفض محللو البنك السعر المستهدف للسهم إلى 233 دولارا، وهو ما يعادل 7% أقل من السعر الحالي.

وأشار المحللون إلى أن متوسط أسعار بيع الأجهزة الاستهلاكية من المرجح أن يتراجع في خضم ركود اقتصادي وأن يظل ضعيفا حتى بعد بدء تعافي مبيعات الوحدات.

موضوع يهمك أعلنت شركة "آبل" الخميس، أنها ستعيد فتح متجر البيع بالتجزئة الوحيد التابع لها في كوريا الجنوبية في 18 نيسان/إبريل، مما... "آبل" تعيد فتح متاجرها.. والبداية من هذا البلد! تكنولوجيا

من جهة أخرى، كانت شركة آبل قد أعلنت عن هاتفها iPhone SE من الجيل الثاني الخميس الماضي، الذي يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش، مع ميزة Touch ID التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها.

يأتي iPhone SE بتصميم صغير الحجم أعيد ابتكاره قلباً وقالباً، وهو الآيفون الأقل سعراً، حيث يعمل iPhone SE الجديد بشريحة A13 Bionic التي صممتها آبل، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي حيث تمكّنه من التعامل مع أصعب المهام، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

يتميز iPhone SE أيضاً بأفضل نظام كاميرا واحدة والذي يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، كما أنه مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء.

يأتي iPhone SE بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر، كما سيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، بسعر يبدأ من 1.699 درهم إماراتي فقط.