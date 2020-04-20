أرباح ينساب الفصلية تتراجع 73% إلى 104.5 مليون ريال

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من عام 2020، والتي حققت خلاله تراجعاً في الأرباح نسبته 73.25%.

وأظهرت بيانات الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بلغت 104.5 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ 390.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

وتراجعت إيرادات الشركة 21.5% إلى 1.195 مليار ريال مقارنة بـ 1.522 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.