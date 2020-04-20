تراجع أرباح "الرياض للتعمير" 18% بالربع الأول

انخفضت أرباح شركة الرياض للتعمير، بـ18% إلى 35 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ43 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض إيرادات قطاع التشغيل بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية تطبيقا للمعيار الدولي رقم 9 بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

وأوضحت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1978 مليون ريال.

واعتباراً من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 (عقود الإيجار).