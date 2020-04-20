شركات المحمول بمصر تفقد 1.5 مليون مستخدم في ديسمبر

كشف تقرير حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن فقدان الشركات الأربع التي تقدم خدمة الهاتف المحمول في مصر لنحو 1.56 مليون مشترك خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بأرقام المستخدمين في شهر ديسمبر من العام 2018.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع أعداد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 0.168% خلال شهر ديسمبر الماضي 2019، وذلك على أساس شهري. وذكر أن عدد المشتركين ارتفع إلى 95.34 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 95.18 مليون مشترك في نوفمبر الماضي، بارتفاع يبلغ نحو 160 ألف مشترك.

وعلى أساس سنوي، أشار التقرير إلى انخفاض أعداد المشتركين خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.66%، لتفقد بذلك الشركات 1.56 مليون مشترك مقارنة بأرقام المستخدمين المسجلة خلال شهر ديسمبر من العام 2018.

وبين التقرير تراجع عدد مستخدمي الهاتف الثابت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري، بينما ارتفع عددهم بنسبة 11.37% على أساس سنوي مقارنة بأرقام المستخدمين في شهر ديسمبر من العام 2018.

ولفت إلى أن أعداد مشتركي الهاتف الثابت بلغ نحو 8.76 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2.55%، ومقارنة بنحو 7.87 مليون مشترك في الشهر المقارن من العام 2018.

وذكر التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بلغ 39 مليون في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 43.07 مليون في نوفمبر من العام 2019، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 9.44%، ومقارنة بنحو 35.06 مليون في الشهر المقارن من العام السابق له.

وأظهر التقرير أن مستخدمي USB Modem في مصر بلغ نحو 3.6 مليون مشترك في ديسمبر مقارنة بنحو 3.59 مليون في نوفمبر من العام 2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.27%، ومقابل نحو 3.21 مليون في الشهر المقارن من 2018.

ولفت إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL بلغ 7.3 مليون مشترك خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 7.23 مليون في نوفمبر من العام 2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.95%، ومقارنة بنحو 6.35 مليون مشترك في الشهر المقارن من العام السابق له.