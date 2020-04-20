"بدجت السعودية" تخفض توزيع الأرباح لـ5% للحفاظ على السيولة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، إلغاء توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال (1.5 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 106,750,002 ريال.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم تعديل وإعادة التوصية من مجلس الإدارة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال (ما يعادل 0.50 ريال للسهم)، عن النصف الثاني 2019 بإجمالي مبلغ وقدره 35,583,334 ريال.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي حرصا من مجلس الإدارة للحفاظ على مستوى السيولة المتوفرة والتدفقات النقدية للشركة، التي تحتاجها خلال الفترة القادمة لتضمن استمرار أعمالها طوال فترة المنع والتي يصعب تحديد مدة استمرارها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا – كوفيد–19.



وأضافت أن القرار يأتي كإجراء احترازي للمحافظة على السيولة المتوفرة خلال الفترة القادمة لمواجهة مخاطر ممكنة الحدوث مستقبلا تتمثل في احتمالية قلة التدفقات النقدية لتأثر بعض أعمال الشركة الناتجة عن استمرار الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة والتي قد تمتد لمدد أطول.