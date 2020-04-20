"علي بابا " تستثمر 28 مليار دولار لتطوير الخدمات السحابية

أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية أنها ستستثمر 28 مليار دولار في بنيتها التحتية السحابية خلال 3 سنوات، وسط طفرة في الطلب على برمجيات الأعمال والتسوق الإلكتروني في الصين، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ستضخ الاستثمارات في تطوير نظام التشغيل بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لمركز البيانات.

ويعد قسم الخدمات السحابية لدى شركة "علي بابا"، أحد أسرع القطاعات نموا، حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير من 2019 بـ62% لتصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وفي سياق منفصل، قالت بورصة شنغهاي الصينية، إن تحديث أنظمة التداول كان السبب وراء العطل النادر في أحد المؤشرات، والذي حدث خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، ما أدى إلى تراجع كبير في مؤشر أسهم الرعاية الصحية.

وقالت البورصة في بيان، إن الخطأ نتج عن تغيير في نظام احتساب المؤشر الذي جرى الانتهاء منه خلال إجازة الأسبوع.

وأدى هذا الخطأ إلى ظهور مؤشر سي إس أي 300 للرعاية الصحية متراجعا بنسبة 17% خلال افتتاح جلسة اليوم، رغم عدم تراجع أي سهم من الأسهم الـ 29 المكونة للمؤشر بأكثر من 2%. وأغلق المؤشر في نهاية المطاف على ارتفاع بنسبة 0.7%.