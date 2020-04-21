ارتفاع أرباح الاتصالات السعودية الفصلية 6% لـ2.9 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في الربع الأول من 2020، إلى 2.913 مليار ريال، مقابل 2.750 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 5.9%.

ونمت أرباح إس تي سي، مقارنة بالربع السابق بنسبة 25.5%، حيث كانت 2.321 مليار ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول بنسبة 8% إلى 3 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع تداول إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2020م بمبلغ 163 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى أسباب من بينها:

ارتفاع الإيرادات بمبلغ 549 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 257 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 292 مليون ريال.

ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 564 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى:

زيادة المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 289 مليون ريال، وذلك بشكل رئيس يعود لتسجيل مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

ارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 216 مليون ريال.

وتم تسجيل إجمالي إيرادات ومصاريف أخرى بمبلغ 177 مليون ريال مقارنة بمبلغ (287) مليون ريال والسبب بشكل رئيسي يعود إلى تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 431 مليون ريال مقارنة بـ 7 ملايين ريال، وذلك بشكل أساسي نتيجةً لتسجيل مكاسب ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها.