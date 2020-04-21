الخطوط القطرية تؤجل دفع نصف رواتب موظفين ثلاثة أشهر

قالت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء إن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل/نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وقالت إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

موضوع يهمك أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر رويترز، اليوم الأحد، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب... الخطوط القطرية إلى طلب مساعدة مالية.. والسيولة ستنفد شركات

ولم تذكر الخطوط القطرية عددا العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل.

وهذه ليست الخطوة الأولى من جانب الخطوط القطرية تجاه موظفيها؛ ففي 18 مارس الماضي قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو إن الخطوط الجوية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر .

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية أكبر الباكر قد صرح في نهاية مارس الماضي، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذرا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.

وحذر من أن السيولة تنفذ وأن ما لدى الشركة إنما يكفي لمواصلة النشاط "لفترة قصيرة جدا".

وتابع "من المؤكد أن نلجأ للحكومة في النهاية من أجل السيولة".

وامتنع الباكر عن تحديد موعد لطلب مساعدة الحكومة، التي قد تأتي في صورة قروض أو تمويل رأسمالي، لكنه أضاف أن الشركة تتخذ إجراءات للحفاظ على السيولة.

وتابع أن عاملين حصلوا على إجازات مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر، مضيفا أنه تنازل عن راتبه إلى أن تعود الشركة للتشغيل الكامل. وقال إن العاملين لم يرغموا على خفض أجورهم، رغم أن بعضهم عرض ذلك.

وحذرت الشركة من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر.