بلومبرغ: أكوا باور السعودية ستصدر صكوكاً بمليار دولار

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة أكوا باور إنترناشونال السعودية تسعى إلى جمع ما يصل إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار) من بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة التي لم تتلق رداً من الشركة على هذه الأنباء.

وأفادت المصادر أن الشركة الرائدة في الطاقات المتجددة، والتي تقوم بتطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة والمياه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا تجري محادثات مع البنوك المحلية في السعودية، بشأن صفقة الصكوك المحتملة التي ستكون بالريال السعودي.

وذكرت المصادر أن "الأموال ستستخدم لأغراض عامة للشركة".

موضوع يهمك حذرت بنوك إماراتية عملاءها ومستخدميها من عمليات احتيال وتصيد إلكتروني قد تتم عبر بطاقات الهواتف البديلة.ودعت البنوك في... بنوك الإمارات: 6 طرق للحماية من هذا النوع من الاحتيال بنوك وتمويل

وكان الرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان قال في فبراير الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للدولة، من المقرر أن يزيد حصته في أكوا باور من 25% إلى 45%.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة مقدمة للاكتتاب العام الأولي للشركة في السوق المالية السعودية.

كانت أكوا باور قد أعلنت في يناير الماضي، خططاً لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول.

وتبني الشركة محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظتها في السعودية، وتخطط للتوسع في أسواق جديدة.

وتملك أكوا باور أصولاً في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في 5 دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

وفازت الشركة بمشروعين للطاقة المتجددة (في إثيوبيا) هذا العام سينتجان معا 300 ميغاوات وسيعملان بالتوازي وتبلغ قيمة استثماراتهما حوالي 500 مليون دولار.

كما وقعت الشركة بالعام الحالي، عقداً بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج 200 ميغاوات في أذربيجان.

وتعمل أكوا باور على تطوير عدة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا، يتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

ومن بين خطط الشركة توسيع محفظتها لتشمل الأردن والمغرب إضافة إلى تعزيز عملياتها في السعودية والإمارات.