فاروس إنرجي تنسحب من كونسورتيوم لشراء أصول شل بمصر

قالت فاروس إنرجي اليوم الثلاثاء إنها ستنسحب من كونسورتيوم يبحث الاستحواذ على أصول شل مصر في

الصحراء الغربية في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية.



وأضافت الشركة أن الاستحواذ على محفظة بقطاع المنبع ليس من المرجح أن يصب في صالح المساهمين في ظل الأوضاع الحالية للسوق.

وكانت شركة "شل" قد أعلنت في وقت سابق عن قربها من إتمام صفقة بيع أصولها من مناطق الامتياز في الصحراء الغربية، والتي تمثل 80% من مناطق عملها في مصر.

وقال مصدر بقطاع البترول لصحيفة البورصة، إن الشركة سيتبقى لها بعد الصفقة حقول منطقتي رشيد والبرلس التي يبلغ إنتاجها 290 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.

وأضاف المصدر أن Shell لديها أيضا 5 مناطق بحث واستكشاف فازت بها مؤخراً، تشمل 3 مناطق للتنقيب عن البترول باستثمارات إجمالية تصل إلى 33 مليون دولار، بالإضافة إلى امتيازين في منطقتين بحريتين بالتزامات مالية قدرها 70 مليون دولار.

وأكد المصدر أن "شل" تقدمت في مزايدة البحث والتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر، كما تعتزم التقدم في مزايدات البحث التي ستطرح في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.