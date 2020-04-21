موبايلي للعربية: نمو مبيعات الأفراد والأعمال 20% لمنتصف مارس

أكد الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، سلمان بن عبد العزيز البدران، أن ارتفاع أرباح الربع الأول جاء بفضل النمو في قطاع الأعمال.

وأضاف البدران في مقابلة مع قناة "العربية" أن نمو قطاع الأعمال جاء بدعم من مشاريع كبيرة لقطاعات حكومية، بالإضافة إلى النمو بقاعدة العملاء ومبيعات الأفراد.

ولفت إلى الثقة التي حظيت بها الشركة من جهات حكومية، ومن بينها مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية.

وأوضح أنه حتى منتصف شهر مارس وقبل تأثير فيروس كورونا حققت الشركة نموا في مبيعات الأفراد وقطاع الأعمال بنحو 20%.

كانت شركة اتحاد اتصالات موبايلي قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من 2020، بلغت قيمتها 130 مليون ريال، مقابل أرباح 67.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 93%، وذلك بعد تكبدها خسائر في الربع السابق بقيمة 125 مليون ريال.

وقالت موبايلي إن ارتفاع أرباحها يعود إلى مواصلة الشركة تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، حيث بلغت إيرادات الربع الأول من العام 2020م 3,600 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,201 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن قاعدة العملاء الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وبلغ إجمالي الربح 2,065 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020م مقارنة بـ 1,839 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

واستمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,285 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020م بالمقارنة مع 1,272 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 1%. ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات.