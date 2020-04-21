"آبل" توفر خدماتها في المزيد من البلدان حول العالم

قالت شركة آبل إنها أتاحت بدءاً من اليوم الثلاثاء خدماتها الأكثر شعبية لمزيد من العملاء حول العالم، حيث أصبحت خدمات App Store وApple آركيد وApple Music وApple Podcasts وiCloud متاحة في 20 بلداً إضافياً، فيما أصبحت Apple Music متاحة في 52 بلداً إضافياً.

وقال أوليفر شوسر، نائب رئيس قسم Apple Music والمحتوى الدولي في شركة Apple: "نقوم بتقديم العديد من خدمات Apple إلى المستخدمين في المزيد من البلدان أكثر من أي وقت مضى، ونأمل أن يتمكن عملاؤنا من اكتشاف تطبيقاتهم وألعابهم وموسيقاهم والبودكاست الجديدة والمفضلة لديهم."

أصبحت الآن كل من خدمات App Store وApple آركيد وApple Music وApple Podcasts وiCloud متاحة في البلدان والمناطق من بينها في إفريقيا الكاميرون، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وليبيا، والمغرب، ورواندا، وزامبيا.

وفي آسيا والمحيط الهادئ شملت المالديف وميانمار، وفي أوروبا أصبحت الخدمات متاحة في البوسنة والهرسك، وجورجيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا.

كما أصبحت الخدمات متاحة في أفغانستان (باستثناء Apple Music)، والعراق، إضافة إلى: ناورو (باستثناء Apple Music) في أوقيانوسيا، وتونغا وفانواتو.

وقالت آبل إن Apple Music أصبحت متاحة في البلدان والمناطق من بينها الكويت، وقطر، واليمن، الجزائر، وأنغولا، وبنين، وتشاد، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق، وناميبيا، وجمهورية الكونغو، والسنغال، وسيشيل، وسيراليون، وتنزانيا، وتونس، وبوتان.

كما أصبحت الخدمة متاحة في كرواتيا، وأيسلندا، ومقدونيا الشمالية، إضافة إلى جزر البهاما، وغيانا، وجامايكا، ومونتسيرات، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وجزر تركس وكايكوس، وأوروغواي.

ويعد App Store، المتوفر حالياً في 175 بلداً ومنطقة، حيث يزوره أكثر من نصف مليار شخص كل أسبوع، كما يسمح للمطورين من جميع الأحجام بتوزيع تطبيقاتهم على العملاء حول العالم.

وآبل آركيد هي خدمة اشتراك ألعاب داخل متجر App Store تتيح للمستخدمين وصولاً غير محدود إلى الكتالوج الكامل الذي يضم أكثر من 100 لعبة حصرية، وكلها يمكن لعبها عبر iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV. وتضيف Apple آركيد ألعاباً وتوسعات جديدة كل شهر يقدمها مجموعة من أقوى مطوري الألعاب في العالم.

Apple Music هي تجربة الموسيقى، وهي متاحة الآن في 167 بلداً ومنطقة، وتوفر أكثر من 60 مليون أغنية. وتأتي Apple Music بالآلاف من قوائم التشغيل والمختارات اليومية المقدمة من أفضل خبراء وصانعي الموسيقى في العالم، بالإضافة إلى راديو Beats 1 وهي خدمة بث عالمية، لتكون خدمة موسيقى لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch وApple TV وMac وHomePod وCarPlay، وتتوفر أيضاً على أجهزة Android وأجهزة أخرى.

يمكن لمشتركي Apple Music الجدد في البلدان الإضافية البالغ عددها 52 بلداً القيام بتجربة مجانية للخدمة لمدة ستة أشهر، مع قوائم تشغيل محلية مختارة، بما في ذلك Africa Now وAfrobeats Hits وGhana Bounce والمزيد. كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى خبراء وصانعي الموسيقى في العالم وأشهر البرامج التي يقدمها أشهر الفنانين، بما في ذلك Virgil Abloh وBillie Eilish وElton John وPharrell والمزيد.

Apple Podcasts هو مكان لتصفح أكبر كتالوج من البودكاست في العالم والاستماع إليه، ويضم الآن أكثر من مليون برنامج بأكثر من 100 لغة ويتوفر في 175 بلداً ومنطقة.