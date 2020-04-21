4 خطوات مهمة لنجاة الشركات في مواجهة كورونا

عدد فؤاد شابرا رئيس قطاع الشركات العائلية لدى KPMG في مقابلة مع "العربية" 4 خطوات أساسية، يمكن للشركات اتخاذها لبناء استراتيجية قوية لإدارة النقد، وحماية مستقبل الأعمال في ظل الظروف الحالية الصعبة، الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال شابرا إنه مع تفشي فيروس كورونا، تواجه العديد من الشركات على المدى القصير حالة غير مسبوقة من التحديات والضغوط على التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، وعلى خلفية ذلك حددت شركة KPMG للاستشارات المالية أربع إجراءات، لمواجهة الوضع الطارئ الذي يدفع إلى ضرورة تبني منهجية استراتيجية فعالة تهدف لإدارة النقد ورأس المال العامل وترشد المصاريف.

وتتلخص الخطوات الأربع بالآتي:

- أولاً التخطيط السليم للتدفقات النقدية وبناء توقعات مستقبلية لا تقل عن 3 أشهر.

- ثانياً مراقبة النقد بشكل يومي من المقبوضات والمدفوعات وتكون المراقبة عبر تشكيل لجان نقدية، تجتمع يومياً او مرتين في الأسبوع على أقل تقدير، وتكون اللجان مرتبطة برؤساء مجالس الإدارات.

- ثالثا يمكن للشركات تحسين عنصر أو عنصرين من رأس المال العامل، وبشكل أساسي الذمم التجارية المدينة والمخزون والدائنين التجاريين، وفي حال التركيز على هذه العناصر فإن كثير من الشركات يمكنها تخفيف أعباء الانحدار في المبيعات وتحسين تدفق النقد.

- رابعاً الاستفادة من برامج الحكومة المقدمة للتخفيف من ِالآثار الناجمة عن أزمة كوِرونا، وهناك مبادرات كثيرة متعددة في مختلف الدول.