أرباح "اتصالات" الفصلية تتراجع 2% إلى 2.2 مليار درهم

أعلنت "مجموعة اتصالات" الإماراتية عن نتائج أعمالها الموحدة للربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت تراجعا في الأرباح بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، التي أرسلتها اليوم الأربعاء لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الأرباح بلغ 2.179 مليار درهم، مقارنة بـ 2.212 مليار درهم عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهدت الإيرادات زيادة نسبتها 1% إلى 12.98 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2020 لتصل إلى 12.7 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة مشتركيها 150 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 5%.

وقرر مجلس إدارة "اتصالات" توزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد على المساهمين.