أكبر شركة طيران أميركية تتكبد أول خسارة فصلية في 5 سنوات

سجلت شركة DELTA AIRLINE وهي أكبر شركة طيران وأكثرها ربحية في الولايات المتحدة، خسائر فصلية بقيمة 534 مليون دولار.

وحذرت الشركة من أن نتائجها للربع الحالي قد تكون أسوأ حيث من المتوقع أن تتراجع إيراداتها لهذا الربع بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر هذه الخسائر الأولى للشركة منذ 5 أعوام، حيث من المتوقع أن تحصل الشركة على حزمة مساعدات حكومية بقيمة 5.4 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ويأتي قطاع الطيران العالمي، كأول وأكبر الخاسرين في المرحلة الحالية من تداعيات تفشي فيروس كورونا.