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ارتفاع أرباح إسمنت نجران بالربع الأول 562% لـ40 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
إسمنت نجران
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حققت شركة إسمنت نجران أرباحا فصلية في الربع الأول من 2020، بلغت قيمتها 40.1 مليون ريال، مقابل 6 ملايين ريال في الربع الأول من 2019، بنمو 562.4%.

وقفزت الأرباح الفصلية بنسبة 11.69%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 35.9 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة إسمنت نجران في الربع الأول 46 مليون ريال، مقابل 14 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 228%.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.

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