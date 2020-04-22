استحواذ ملياري لـ"فيسبوك" بالهند.. الأول لها منذ واتساب

قررت شركة "فيسبوك" شراء حصة 10% في Jio Platforms الهندية، بقيمة 5.7 مليار دولار، في أكبر صفقاتها منذ الاستحواذ على "واتساب" في 2014.

وتضم Jio Platforms التابعة لشركة " Reliance Industries "وحدات التطبيقات الإلكترونية والمنصات اللاسلكية التابعة للشركة، كما تضم أيضا JioMart للتجارة الالكترونية.

وتسعى Facebook للتوسع في قطاع التجارة والمدفوعات الإلكترونية في السوق الهندية.

موضوع يهمك حينما جرى الإعلان عن مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية في وقت سابق من يونيو حزيران الماضي، تم تقديم المشروع في حينه على كونه... فيسبوك.. 3 تغييرات رئيسية على ليبرا لتجاوز مخاوف المنظمين اقتصاد

وكانت شركة "فيسبوك" قد فاجأت الأسواق باستحواذها في عام 2014 على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" WhatsApp في صفقة قدرت بمبلغ 19 مليار دولار أميركي، مقسمة بين مبلغ يدفع نقداً وبين أسهم في الشركة المالكة لأكبر موقع تواصل على الإنترنت.

ودفعت "فيسبوك" مبلغ 12 مليار دولار أميركي كأسهم نظير الاستحواذ على "واتساب"، فيما دفعت 4 مليارات دولار نقداً، وذلك حسب ما جاء في التقرير الذي قدمته الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، آنذاك.

واعتزمت الشركة دفع 3 مليارات دولار أميركية إضافية كأسهم مقيدة لملاك "واتساب" وفريق عمل الخدمة، وهي الأسهم التي تكون عادة مقيدة بعدة شروط، فلا تنتقل ملكيتها إلا بإتمام تلك الشروط. و بإتمام شروط تلك الأسهم المقيدة، ارتفعت قيمة صفقة الاستحواذ إلى 19 مليار دولار أميركي.