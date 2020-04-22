عمومية "دانة غاز" تقر توزيع 5.5% أرباحاً نقدية

صادقت الجمعية العمومية لشركة "دانة غاز" على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5% من رأس المال عن العام الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 384 مليون درهم، أو ما يعادل 5.5 فلس للسهم الواحد.

كما حصلت الشركة على موافقة المساهمين للبدء في إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة مستقلة جديدة، بحيث يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب ذلك، سيمتلك المساهمون الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تختص إحداهما في أعمال التنقيب والإنتاج، التي تشمل عمليات الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر؛ وتختص الأخرى في أعمال النقل والمعالجة، التي ستضم عمليات مشروع غاز الإمارات والمرتبط بقضية التحكيم التي قرار التعويض بخصوصها.



وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: "تواصل الشركة نموها مع استمرار توزيع الأرباح النقدية على المساهمين للمرة الثالثة على التوالي. وخلال العام 2019، تمكنت الشركة من دفع عجلة نمو الإنتاج وتعزيز عملياتها، مما جعلها أكثر مرونة في مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة. علاوةً على ذلك، يتم بيع غالبية إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة، بما يمنحها ميزة تنافسية تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة. ونتطلع إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين من خلال فصل أصول التنقيب والإنتاج في شركة جديدة".



وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل أعلى صافي أرباح لها خلال سبع سنوات بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في العام 2019، مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في السنة المالية 2018.

وارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية للشركة خلال عام 2019، قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة، بنسبة 80% ليصل إلى 115 مليون دولار (422 مليون درهم) مقارنة بـ 64 مليون دولار (235 مليون درهم) بنهاية العام 2018.

كما ارتفع الرصيد النقدي لدى الشركة في نهاية العام ليصل إلى 425 مليون دولار (1,558 مليون درهم) مقارنة بـ 407 ملايين دولار (1.492 مليون درهم) بنهاية العام 2018.