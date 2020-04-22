لهذه الأسباب رفعت "أبيكورب" رأسمالها القابل للاستدعاء بقوة

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" عن زيادة تاريخية في رأس المال القابل للاستدعاء من مليار إلى 8.5 مليار دولار في خطوة تعكس دعم المساهمين لخطط ابيكورب على المدى الطويل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Apicorp الدكتور أحمد عتيقة، في مقابلة مع "العربية" إلى أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصرح به إلى 20 مليار دولار.

ووافق المجلس على زيادة رأس المال المكتتب به إلى 10 مليارات دولار، إضافة إلى تحويل 500 مليون دولار من الاحتياطيات العامة والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.

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وذكر عتيقة أن الزيادة في رأس المال القابل للاستدعاء تأتي كمؤشر من الدول الأعضاء المساهمة في دعم الشركة خاصة في ظل الظروف المستجدة، موضحاً أن "رأس المال القابل للاستدعاء ليس له مدة زمنية محددة، وإنما هو موجود في حالة الحاجة له والدول المساهمة ملتزمة في أن تقوم بدفعه للشركة، وفي الحالات العادية ليس هناك حاجة لاستدعائه".

وعدد أسباب مهمة، في زيادة رأس المال من بينها "مساعدة أبيكورب على المرحلة الجديدة، التي نحن مقدمين عليها، والتي سيكون فيها توسع في حجم نشاطاتنا وتمويلنا للدول الأعضاء وللمنطقة ككل، وهذا يتطلب قاعدة رأسمال قوية تساعد على تنفيذ الخطة لاستراتيجية".

أما السبب الآخر فيتمثل في أن "أبيكورب هي شركة مصنفة ائتمانيا وأحد أهم أركان ذلك التصنيف هو درجة دعم الدول المساهمة، وكلما زاد هذا الدعم حصلت الشركة على تصنيف أعلى، وقبل 6 شهور حزنا تصنفيا بدرجة AA لنكون المؤسسة المالية العربية الوحيدة التي تحظى بهذا المتصنيف العالي".

وقال إن التصنيف المالي بكل محدداته هو أحد العناصر الأساسية، التي يترتب عليها قدرة الشركة على الحصول على التمويل بكلفة أقل واستخدامه للإقراض بتكلفة معقولة.

وأضاف أن محفظة أبيكورب التي تشمل المساهمة المباشرة برأس المال أو تقديم القروض للشركات والكيانات التي تستثمر بها، تبلغ 7.5 مليار دولار نصفها في محفظة من قروض التمويل.

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وقال عتيقة إن "الوضع الحالي يؤثر على كل الشركات في قطاعات الطاقة، وغيرها من القطاعات الأخرى ونحن نتابع مع كل المقترضين تأثير الوضع الحالي عليهم، سواء مع انخفاض أسعار النفط، أو تأثير جائحة كورونا، ونحاول مساعدة عملائنا والشركات التي نستثمر فيها إما عن طريق الإقراض الإضافي أو المساعدة في تخطي المخاطر التي نجمت عن الأزمة غير المسبوقة".

وأكد أن أبيكورب شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة "تعمل على مراجعة الخطط جراء الأزمة، لكن دورنا كمؤسسة تمويلية تنموية أن نلعب دوراً إضافياً، وهذا سنقوم به وبالنسبة للاستثمارات المباشرة في كل أزمة، نرى هناك فرصاً ومخاطر، ونتطلع لاقتناص الفرص الناجمة عن انخفاض قيمة الأصول والتي ستشكل فرصة للمستقبل".

وأضاف أن دور ابيكورب سيكون "التركيز على اقتناص الفرص ومساعدة الدول الاعضاء، عن طريق التمويل الإضافي، ونعلم أن مصادر التمويل ستكون أضعف في المرحلة المقبلة، وبالتالي نرى أن المؤسسات التي لديها قدرة على التمويل عليها أن تقوم بهذا الدور".

يذكر أن الإعلان عن رفع رأسمال أبيكورب التي تستثمر في قطاع الطاقة، عبر المساهمات والإقراض، يأتي بعد تحقيق الشركة نتائج مالية قوية في عام 2019 وارتفاع صافي الدخل المتكرر للشركة بنسبة 17% ليصل إلى 112 مليون دولار.