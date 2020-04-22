نتفلكس تكسب 16 مليون مشترك بمساعدة كورونا

بدعم من الحجر المنزلي حققت "نتفلكس" أداء تجاوز جميع التوقعات، مع تسجيل 16 مليون مشترك جديد في خدمات البث التلفزيوني للشبكة في الربع الأول، أغلبهم في شهر مارس.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إقبال غير مسبوق على خدمات البث التلفزيوني. وتصدرت نتفلكس القائمة فيما شهدت الشبكات الأخرى أيضا إقبالا قويا مثل "أمازون برايم فيديو" و"ديزني+".

وفي سياق متصل، فاقت أرباح الشركة جميع التوقعات، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف في الربع الأول لتبلغ 710 ملايين دولار.

وأشار بيان الشركة إلى أنها تتوقع إضافة 7.5 مليون مشترك في الربع الثاني من العام.

وقال البيان إن تأثير فيروس كورونا مدمر لصناعة السينما والتلفزيون، حيث أدى إلى توقف عمليات التصوير تقريباً على مستوى العالم. ومع ذلك فإن جميع العروض والأفلام المقرر عرضها على شبكتها في الربع الثاني جاهزة بالفعل. ولدى نتفلكس حالياً 183 مليون مشترك حول العالم.