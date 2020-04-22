نمو أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" بـ46% لـ17 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" بـ46.3% إلى 17.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ11.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- الزيادة في المبيعات نتيجة الأعمال المتراكمة والنمو المستمر للطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي.



- ارتفاع إجمالي الربح نتيجة التحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية وتوفير الخدمات في المصادر الداخلية والاستعانة بمصادر خارجية.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 256.36 مليون ريال.

كما قالت الشركة إنه ورد في تقرير المراجع الخارجي: "تم إعداد هذه النتائج المالية المقدرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 من قبل إدارة الشركة وهي قيد المراجعة من قبل مراجع الحسابات الخارجي".

تم إعادة التصنيف في الحسابات، حيثما وجد ينطبق ذلك، يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي 1 - عرض البيانات المالية. تم إعادة تبويب بعض مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية.