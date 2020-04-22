"البحري" السعودية تضاعف أرباحها الفصلية 134% لـ419 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" إلى 419.2 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 179.33 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 133.77%.

ونمت الأرباح الفصلية بنسبة 68.3%، مقابل أرباح الربع السابق والتي كانت 249.08 مليون ريال.

وحققت البحري أرباحا تشغيلية بلغت قيمتها 419.22 مليون ريال، مقابل 377.18 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 34%.

وأرجعت البحري نمو أرباحها على أساس سنوي إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الأول من السنة.

وقالت إن الانخفاض في المصروفات التمويلية وكذلك تسجيل أرباح من حصة المجموعة من الاستثمارات في الشركات الزميلة مقارنة بخسائر محققة خلال الربع المماثل من العام السابق ساهم في زيادة صافي الربح للمجموعة.