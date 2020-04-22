38.5 مليون ريال أرباح أسمنت أم القرى في الربع الأول

حققت شركة أسمنت أم القرى أرباحا فصلية في الربع الأول من 2020، بلغت 38.5 مليون ريال، مقابل 21.5 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بنمو 79%.

ونمت أرباح الشركة بنسبة 42%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 27 مليون ريال.

وقالت أسمنت أم القرى، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي للعام 2020 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق على الرغم من زيادة المصروفات العمومية والإدارية ومصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.