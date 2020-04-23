أرباح "ساسكو" الفصلية تتراجع 8.6%

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من عام 2020، والتي أظهرت تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 8.6%.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي أرباحها بلغ 8.12 مليون ريال، مقابل 8.88 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الاستثمارات.

وأضافت أن تراجع الأرباح يأتي على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 14.30% (مما كان له الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية).