"ساب" يعلن السداد المبكر لصكوك بـ 1.5 مليار ريال

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب)، اليوم الخميس، عن عزمه السداد المبكر لصكوكه من المستوى الثاني البالغة قيمتها 1.5 مليار ريال سعودي في 31 مايو المقبل بكامل القيمة الاسمية.

وكان البنك قد طرح الصكوك في 28 مايو 2015 من خلال اكتتاب خاص بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي، مما يجعلها دينًا تابعًا من الدرجة الثانية وفقًا لإطار بازل 3.

وأشار البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 28 مايو 2025.

وأضاف أنه سيتم تحويل القيمة الاسمية للصكوك وأي مبالغ موزعة (أرباح) بشكل دوري مستحقة الدفع للفترة المنتهية في مايو 2020 إلى حاملي الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على الصكوك الخاصة بهم كما في تاريخ 20 أبريل 2020.

وسيتم إيقاف تداول الصكوك من تاريخ إشعار حاملي الصكوك بذلك من قبل وكلائهم. حيث إن تم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة في هذا الصدد.