53 % من المؤسسات بمصر غير رسمية.. تدير 69 مليار جنيه

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ نحو مليوني منشأة تقريباً، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اللواء خيرت بركات، إن هذا القطاع من المشاكل التي تؤرق القيادة السياسية والحكومة المصرية.

وأوضح أن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، جميعها خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.653 مليون منشأة خلال العام المالي 2017 / 2018.

وأوضح جهاز الإحصاء أن المنشآت ضمت نحو 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال إعلان الجهاز لنتائج التعداد الاقتصادي الخاص بالعام المالي 2017 / 2018، والذي أجراه باستخدام 36 استمارة لكل من عينة التعداد الاقتصادي والإحصاءات الجارية.

وتشير البيانات إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر التي تعمل في مصر بلغ نحو 3.4 مليون منشأة مستحوذة بذلك على 94% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في السوق المصري، فيما بلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل بنسبة استحواذ تبلغ نحو 79%، ويحصلون على إجمالي أجور بقيمة 67.7 مليار جنيه بنسبة 56.8%.

وقال جهاز الإحصاء، إن إجمالي إنتاج المشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها نحو 534.9 مليار جنيه تمثل نحو 43.2%، وحققت قيمة مضافة بلغت 411.5 مليار حنيه بنسبة 51.2%.

كما يبلغ عدد المنشآت بالمشروعات الصغيرة نحو 216.9 منشأة بنسبة 5.6%، يعمل بها نحو 1.9 مليون مشتغل بنسبة 19.7%، وإجمالي أجور قيمتها الإجمالية نحو 45.1 مليار جنيه بنسبة 38.1%، وبإنتاج بلغ قيمته 527.5 مليار جنيه بنسبة 42.6%، بقيمة مضافة إجمالية بلغت نحو 296.3 مليار جنيه بنسبة 36.8%.

ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمشروعات المتوسطة نحو 2181 منشأة، كما يبلغ عدد المشتغلين بها نحو 131 ألف مستغل بإجمالي أجور بلغ 6.1 مليار جنيه بنسبة 5.1%، وبلغ إجمالي إنتاجها نحو 175.1 مليار جنيه نسبة 14.1%، والقيمة المضافة الإجمالية لها تقدر بنحو 96.3 مليار جنيه بنسبة 12%.