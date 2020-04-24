"سال" تدشن أحدث مرافقها في قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية إحدى شركات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن نقل عدد من خدماتها إلى مبناها الجديد بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك في إطار الخطة التشغيلية التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز خدمات المناولة الأرضية ومراحل قبول الشحنات داخل القرية التي تمثل منصة لوجستية عالمية متكاملة لخدمات الشحن والإمداد.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى ستتم عبر نقل 3 خدمات نوعية وهامة إلى المقر الجديد هي مناولة الشحنات الصادرة ومناولة الشحنات المحلية وخدمات البريد السريع وذلك اعتباراً من 20 إبريل 2020.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية عمر بن طلال حريري أن المقر الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة نظراً للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها قرية الشحن النموذجية الأولى من نوعها في المنطقة والتي تم تدشينها في يناير الماضي لتسهم بشكل فعال في نمو حركة التجارة وتعزيز كافة الخدمات اللوجستية مشيراً في الوقت نفسه إلى أن انتقال عمليات المناولة الأرضية إلى المرافق الجديدة سيدعم عمليات الشحن التي يتم تقديمها بالتزامن من جائحة كورونا وضمان استمرار العمليات اللوجستية وتدفق الشحنات بصورة متكاملة.

وبيّن حريري أن عملاء الشركة سيتمكنون من الحصول على خدمات فائقة السرعة نظرا للطاقة التشغيلية التي تضاعفت لتصل إلى 450 ألف طن سنوياً بإجمالي مساحة تقدر بـ 67 ألف متر مربع بوجود 10 مواقف طائرات و15 رصيفا لتحميل وتنزيل البضائع داخل الشاحنات المخصصة وكذلك تخصيص مواقف إضافية للسيارات مجاناً للعملاء والمراجعين.

وتعد شركة سال السعودية البوابة الرئيسية للشحن في مطارات المملكة باعتبارها الكيان اللوجستي القادر على الربط بين مختلف وسائل النقل وربطها بالمنافذ الجوية من خلال خدمات المناولة الأرضية وأنشطة التجارة الإلكترونية والنقل البري وإدارة المستودعات وحلول التخزين.