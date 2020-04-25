لوك أويل الروسية النفطية تواجه مصاعب بالعراق

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل النفطية يوم السبت أن الشركة، وهي ثاني أكبر شركة إنتاج نفط في روسيا، تواجه صعوبات في توفير عمالة لأصولها في العراق نظرا للقيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وتدير لوك أويل حقل غرب القرنة 2 النفطي الذي يبعد 65 كيلومترا شمال غربي البصرة. وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم وتقول الشركة إن احتياطي النفط فيه يبلغ نحو 14 مليار برميل.

وقالت الوكالة نقلا عن تصريحات أدلى بها علي كبيروف للتلفزيون الرسمي "في العراق نواجه مشكلة استبدال عمال المناوبات، نتوصل إلى اتفاقات مع الموظفين لإبقائهم في مناوبات تستمر 60 يوما أو أكثر".