أرباح ثوب الأصيل الفصلية تنمو 8% إلى 17.5 مليون ريال

أعلنت شركة ثوب الأصيل، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الموجزة الموحدة الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نمو أرباح الشركة بنسبة 8%.

وأظهرت بيانات الشركة، للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي الأرباح وصلت إلى 17.51 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة بنسبة 16% إلى 117.46 مليون ريال.

يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الأول من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء مع التطور في مبيعات المتجر الإلكتروني.