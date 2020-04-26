السعودية تفتح لمستثمريها فرصة تأمين 10% من احتياجات القمح

جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح.

#المؤسسة_العامة_للحبوب

تجدد دعوتها للمستثمرين السعوديين بالخارج للتأهيل في الدعوات التي يتم طرحها لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح#أمن_غذائي pic.twitter.com/Zj0TojbEBl — مؤسسة الحبوب (SAGO) (@sago_gov_sa) April 26, 2020

وأفادت "الحبوب"، أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ومن الشروط أن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي 51%.

كما شملت الشروط أن يكون القمح منتجا من مزارع في الخارج لصالح الشركة، إضافة إلى أن يكون المنتج مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وعلى ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الالكتروني frel@mewa.gov.sa.

وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

يذكر، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.