بوينغ تنسحب من صفقة مع إمبراير بقيمة 4.2 مليار دولار  

أعلنت مجموعة "بوينغ" السبت انسحابها من اتفاق بقيمة 4.2 مليار دولار لشراء فرع الطائرات التجارية التابع لمنافستها البرازيلية "إمبراير".

وكان من المفترض أن تؤسس الشركتان مشروعاً مشتركاً تحصل بوينغ فيه على حصة نسبتها 80% من أنشطة منافستها البرازيلية التجارية.

وكان من المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بحلول الجمعة.

لكن بوينغ أفادت السبت أنها تمارس حقّها في الانسحاب من اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في تموز/يوليو 2018، مشيرة في بيان إلى أن "إمبراير لم تف بالشروط اللازمة".

وقال المسؤول في المجلس التنفيذي لبوينغ الذي قاد خطة المشروع المشترك إن "بوينغ عملت بشكل دؤوب على مدى أكثر من عامين لوضع اللمسات الأخيرة على صفقتها مع إمبراير".

وأفاد أن الشركتين أجريتا محادثات مطوّلة خلال الشهور الماضية بشأن ما وصفها بالشروط الواردة في الاتفاق المبدئي التي لم يتم الإيفاء بها.

وقال ألين "كنا نهدف جميعا لحل هذه المسائل قبل تاريخ فسخ (العقد) المبدئي، لكن ذلك لم يحصل"، دون إعطاء التفاصيل عن الأمور الخلافية.

تجدر الإشارة إلى أن كان الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية داف شالهون قد حذر الموظفين منذ أسابيع بضرورة التكيف مع الواقع الجديد الذي يشمل شبه انعدام للطلب على السفر بسبب فيروس كورونا.