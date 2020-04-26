فلك: دعمنا 60 شركة ناشئة في مصر خلال عامين

قال أحمد حازم مدير الاستثمار لحاضنة الشركات الناشئة "فلك" Falak في مقابلة مع "العربية" إن الحاضنة ساعدت 60 شركة ناشئة في مصر منذ عام 2018 على النمو أو الاستحواذ على حصة أو شركة في السوق.

وذكر أن حاضنة "فلك" ركزت في مبادرتها الحالية، على القطاعات الصحي والتعليمي والتكنولوجيا المالية لأهميتها في مساعدة المستخدمين على الحياة الطبيعية من غير خطر التعرض للإصابة، في ظل الأزمات والظروف الحرجة لجائحة كورونا.

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وأوضح أن تمويل الحاضنة يصل إلى مليون جنيه، كما أن الشركات الناشئة باتت تدرك أن استخدام التكنولوجيا ليس من باب الرفاهية لكنه ضرورة بسبب ظروف الجائحة التي أجبرت الناس على العمل والدراسة من المنزل.

وأشار إلى أن الأزمات تساعد على أن الحلول المبتكرة تكبر وتنمو بشكل سريع، ونرى أمثلة كثيرة مثل فيسبوك وواتساب وشركات نشأت في وقت صعب جدا وهي الآن تساوي قيمتها مليارات الدولارات.

واعتبر أن خدمات التمويل للشركات الناشئة، تساعدها على مواجهة أكبر التحديات وهو تحدي جاهزية رد الفعل للطلب العالي مرة واحدة والذي ينشأ وقت الأزمات على نوع من الخدمات التي يمكن للشركات الناشئة تقديمه، أو عبر تحدي تحويل المعرفة من الخبراء ورواد الأعمال ذوي الخبرة.

وبدأت 6 مُسرّعات أعمال في مصر احتضان الشركات الناشئة وتقديم تمويلات ودعم عملي ونفسي لرواد الأعمال والمطورين، لتطوير حلول تكنولوجية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتشمل قائمة تلك الحضانات Falak Startups والتي أعلنت عن تقديم دعم مالي من الاستثمارات المباشرة والدعم والحوافز للشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا الخدمات التأمينية، وتكنولوجيا المؤسسات المالية، واللوجستيات، الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

يذكر أن عمل حاضنة Falak للأعمال الناشئة ينصب على الاستثمار في تنمية الجيل المقبل من رواد الأعمال المستقبليين عبر إمدادهم بالتمويل والأدوات اللازمين للمساهمة بإيجابية في الاقتصاد المصري.