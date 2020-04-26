كورونا يؤجل استحواذ شركة برتغالية على 49% من البابطين فرنسا 

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأحد، عن تمديد مذكرة تفاهم مع شركة ميتالوجلفا للمرة الثانية، بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على 49% من حصص شركة البابطين فرنسا إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا، بقيمة 3 ملايين يورو.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه بعد الانتهاء من الصياغات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة شهرين أخريين من تاريخ الإعلان حتى تاريخ 23/06/2020.

وأرجعت الشركة سبب تمديد مذكرة التفاهم إلى الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدول الأوروبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.