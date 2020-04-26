كورونا يدمر شركات الطيران.. فيرجن أتلانتيك للبيع

قالت صحيفة Telegraph البريطانية إن الملياردير Richard Branson يسعى لبيع شركته Virgin Atlantic Airways بعدما فشل في الحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية.

وأعرب 50 مستثمراً عن اهتمامهم بالصفقة.

وكانت الوحدة الأسترالية للشركة Virgin Australia قد تقدمت بطلب الحماية القضائية بعدما فشلت أيضا في الحصول على دعم الحكومة الأسترالية.

وأعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، أنّها قرّرت التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنّها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرّغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بول سكورا، في الإشعار إنّ "قرارنا اليوم يتعلّق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19".

وأضاف أنّ "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية، ونحن مصمّمون على مواصلة الطيران".

وفيرجن أستراليا البالغ عدد موظّفيها حوالي 10 آلاف موظّف ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار).

وقد طلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكنّ كانبيرا رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.