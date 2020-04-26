"بن لادن" تعين مستشارا لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

أعلنت مجموعة بن لادن السعودية عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي"HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة نقلته وكالة بلومبرغ.

وقالت الشركة في بيانها إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة.

ووفقا للبيان، فإن بنك الاستثمار سيعمل أيضا على إعادة تنظيم أصول الشركة المملوكة للقطاع الخاص وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة بالمشاريع الرئيسية.

وفي أواخر مارس الماضي، عينت الشركة خالد القويز كرئيس تنفيذي مع خبرة يتمتع بها الرجل في المجال المصرفي والصناعي فيما بدا أنها محاولة من الشركة في التغلب على معضلة الديون.

ولمجموعة بن لادن، التي نشطت لعقود في تشييد الطرق والمساجد بالسعودية، دور مهم في خطط جديدة طموحة لمشاريع كبيرة في السياحة والبنية التحتية بالمملكة.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها إن الشركة المثقلة بالديون طلب مقترحات مختارة من المستشارين الدوليين لإعادة هيكلة ديون المجموعة بأسرها.