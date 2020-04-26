"سبكيم" تمدد توقيع الاتفاق مع "ليندي" إلى الربع الثالث

أعلنت شركة سبكيم، اليوم الأحد، أنها أجلت التوقيع النهائي لبنود اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة ليندى بي إل سي الألمانية، إلى الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن الطرفين في مرحلة المفاوضات النهائية بخصوص اتفاقيات الشراكة، إلا أنها واجهت بعض الصعوبات بخصوص ترتيب زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج كإجراء رئيسي لإتمام الفحص النافي للجهالة من قبل الطرفين وذلك بسبب الظروف الراهنة.

وتهدف الشراكة إلى تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وسينصب التركيز الأساسي للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حاليا والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعي في المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندي لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.