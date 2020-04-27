أسمنت نجران تقترض 355 مليون ريال من بنك الجزيرة

أعلنت شركة أسمنت نجران عن توقيعها اتفاقية تمويل بنكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الجزيرة بقيمة إجمالية 355 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن التمويل يتم سداده خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية حيث سيتم سداد مبلغ قدره 51 مليون ريال سنويا خلال الأربع سنوات الأولى، والمبلغ المتبقي في السنة الخامسة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر، إضافة إلى تجيير جزئي لبوليصة التأمين لصالح البنك كمستفيد أول تغطي كامل قيمة مبلغ التمويل.

ويهدف التمويل إلى السداد الكامل والنهائي لصكوك شركة أسمنت نجران والبالغة قيمتها الإجمالية 355 مليون ريال والمستحق سدادها في يونيو المقبل.