بفضل كورونا.. "Pexip" تسعى لأكبر طرح عام بالدول الاسكندنافية

تتطلع شركة Pexip التكنولوجية المتخصصة في إجراء محادثات الفيديو عن بعد، إلى جمع 200 مليون دولار من طرح أسهمها في بورصة ستوكهولم في النرويج، والذي سيعد أكبر طرح لشركة تكنولوجية بالدول الاسكندنافية.

وشهد تطبيق Pexip، الذي يعد منافسا لتطبيق زووم الصيني، زيادة كبيرة في الاستخدام، بلغت سبع مرات في الأسابيع الأخيرة بعد اجتياح وباء كورونا العالم، وأجبر مزيدا من البشر على المكوث في بيوتهم.

ويستخدم البرنامج العديد من الجهات، منها الحكومة الأميركية، ومنظمة العفو الدولية، وتطبيق سبوتيفاي وباي بال.

ومن المقرر أن تعلن الشركة اليوم الاثنين، أنها تسعى إلى جمع نحو 100 مليون دولار عبر زيادة رأس المال من خلال بورصة ستوكهولم، مع قيام المساهمين الحاليين ببيع أسهم بنفس القيمة، لتصل قيمة الشركة بعد الطرح إلى نحو 570 مليون دولار، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وتسعى الشركة إلى إكمال إدراج أسهمها بالبورصة خلال الربع الجاري، وذلك بعد أن قامت بجولات ترويجية عبر 50 اجتماع فيديو عن بعد. وتهدف الشركة إلى استخدام حصيلة الطرح في دعم النمو.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية بـ 300 مليون دولار بحلول 2025.