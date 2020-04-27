بنك الرياض يعتزم الاسترداد المبكر لصكوك بـ 4 مليارات ريال

أعلن بنك الرياض، اليوم الاثنين، عن عزمه استرداد الصكوك الخاصة به التي أصدرها بحجم 4 مليارات ريال سعودي في 2015 والمستحقة في 2025.

وقال البنك، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه جرى إصدار الصكوك في 24 يونيو 2015 لأجل 10 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكنه كمصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في 24 يونيو 2020.

وسيقوم بنك الرياض بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري (ربح الفترة الحالية المنتهية في 24 يونيو 2020م) إلى حسابات حاملي الصكوك بناءً على ملكيتهم المقيدة كما في 15 يونيو 2020.